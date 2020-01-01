В Украине зафиксировали 3 206 новых случаев COVID

Продолжают болеть более 135 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 21 февраля, подтвердили 3 206 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Состояние здоровья 1 443 человека вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье подтвердили в Ивано-Франковской (+515), Винницкой (+328), Житомирской (+285), Львовской (+279) и Черновицкой (+259) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+5), Луганской (+12) и Херсонской (+24) областях. Среди заболевших есть 216 детей и 78 медиков.

Украинские медики вчера провели 20 183 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 13 513. Всего с начала пандемии сделали 6 714 484 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтвердили 1 307 662 случая СOVID-19. Выздоровели 1 147 426 человек (1 353 – за минувшие сутки), а 25 156 – умерли (53 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 135 080 человек.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области установили 16 блокпостов для предотвращения распространения коронавируса. На них дежурят полицейские и медики.