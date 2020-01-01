Главное 21 февраля: Предатель в Харькове и потепление в Украине

Подборка главных новостей за минувшие сутки.

Синоптики рассказали, сколько продержится потепление в Украине

Потепление в Украине продлится минимум три дня, до среды, 24 февраля. В понедельник, 22 февраля, в Украине будет тепло, во всех регионах "плюсовая температура". В южных областях до 9 градусов тепла, а на западе страны – до 11 градусов тепла. Снег ожидают в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.



СOVID-вакцина на днях прибудет в Украину, - Степанов

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca уже в ближайшие дни будет доставлена в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В первой партии будет 500 000 доз вакцины. Их распределят между регионами согласно плану Министерства здравоохранения.



Украина представила продукцию своего ОПК на выставке в ОАЭ

“Укроборонпром“ представил новую военную технику и вооружение собственного производства на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, ОАЭ. На выставке показывают модели наземного противокорабельного ракетного комплекса “Нептун“ и высокоточной реактивной системы “Ольха“, макет разведывательно-ударного беспилотника “Сокол-300“, противотанковые ракетные комплексы “Скиф“ и “Корсар“.



В Харькове разоблачили предателя, работавшего на спецслужбы РФ - СМИ

В Харькове 21 февраля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который сотрудничал со спецслужбами России. Подозреваемого в ходе специальной операции задержали примерно в 13:00 возле станции метро "Героев Труда".



На Прикарпатье установили 16 карантинных блокпостов

В Ивано-Франковской области установили 16 блокпостов для предотвращения распространения коронавируса. Там несут службу полицейские, нацгвардейцы, спасатели и медики. Они осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг.