Средняя температура воздуха в Украине 0+2. В некоторых областях наблюдается туман или небольшой дождь.

В понедельник, 22 февраля, в Украину пришло резкое потепление. С самого утра в стране "плюсовая" температура, хотя идет небольшой снег на востоке, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что в Донецкой, Луганской областях выпало до 1 см снега. В западных областях, Киевской, Одесской области местами туман.

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В Сумской области небольшой дождь, а в Харьковской области небольшой дождь, на остальной территории страны без осадков.

Средняя температура воздуха в Украине 0+2, в западных и центральных областях до -2-5.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения преимущественно мокрое.

На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие на большинстве дорог мокрое. Температура воздуха -3-6.

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По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в стране переменная облачность, на востоке и северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах гололедица; в юго-западной части туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украину идет весеннее тепло. Волна теплого воздуха придет в Украину с запада.

Перед этим сообщалось, что на Львовщине от переохлаждения скончался мужчина.