Зона ООС: боевики продолжают использовать снайперов

Неспокойно было возле Светлодарска.

За минувшие сутки, 21 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе снайперы боевиков обстреляли позиции ВСУ, нарушив тем самым режим “тишины“. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

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В частности, снайперы боевиков обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи Светлодарска в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“. К счастью, убитых и раненых среди украинских военнослужащих нет.

О действиях пророссийских боевиков поставили в известность представителей мониторинговой миссии ОБСЕ.

С начала текущих суток, 22 февраля, и по состоянию на 07:00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим “тишины“. Ситуация находится полностью под контролем ВСУ.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на действия оккупантов на Донбассе нужно отвечать зеркально. Он считает, что на каждый выстрел боевиков нужно отвечать выстрелом.