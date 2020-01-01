Первую партию COVID-вакцины уже везут в Украину
Первую партию COVID-вакцины уже везут в Украину. Препарат прибудет в страну в ближайшие дни. Об этом рассказала замглавы Минздрава Светлана Шаталова на брифинге.
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Так, по словам заместителя министра, в Украину будет доставлена вакцина компании AstraZeneca. Она находится на прямом маршруте.
Шаталова также отметила, что Минздрав начнет вакцинацию по утвержденному графику, а именно в феврале.
“Препарат компании AstraZeneca прибыл уже по месту назначения и прямо сейчас находятся на прямом маршруте в Украину“, – сказала она.
Вакцина будет получена в ближайшие несколько дней, добавила политик.
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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в первой партии будет 500 тыс доз вакцины от коронавируса.
За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 3 206 новых случаев заболевания COVID-19.