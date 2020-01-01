Украина получит 15 млн доз COVID-вакцины NovaVax

Степанов договорился о её поставках.

Украина договорилась о получении дополнительных 5 млн доз американской вакцины от коронавируса компании NovaVax. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщила пресс-служба Минздрава.

Читай также: В Украине число COVID-госпитализаций в январе упало почти на 30%

Степанов, находясь в Индии, побывал на заводе Serum Institute. Там он провел переговоры с представителями этого института и компании NovaVax. Результат – дополнительные 5 млн доз вакцины.

Таким образом, Украина всего получит 15 млн доз американской вакцины от коронавируса компании NovaVax.

Министерство здравоохранения ожидает, что вакцина компании NovaVax прибудет в Украину летом текущего года.

Читай также: В Краматорске продавали фальшивые справки об отсутствии COVID

Ранее Максим Степанов сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Украину уже в ближайшие дни. Это 500 000 доз вакцины компании AstraZeneca, которую делают на индийском заводе Serum Institute.