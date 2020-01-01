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Украина получит 15 млн доз COVID-вакцины NovaVax

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Степанов договорился о её поставках.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Украина договорилась о получении дополнительных 5 млн доз американской вакцины от коронавируса компании NovaVax. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщила пресс-служба Минздрава.

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Степанов, находясь в Индии, побывал на заводе Serum Institute. Там он провел переговоры с представителями этого института и компании NovaVax. Результат – дополнительные 5 млн доз вакцины.

Таким образом, Украина всего получит 15 млн доз американской вакцины от коронавируса компании NovaVax.

Министерство здравоохранения ожидает, что вакцина компании NovaVax прибудет в Украину летом текущего года.

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Ранее Максим Степанов сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Украину уже в ближайшие дни. Это 500 000 доз вакцины компании AstraZeneca, которую делают на индийском заводе Serum Institute.

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Теги: Украина, коронавирус, вакцина, Максим Степанов
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