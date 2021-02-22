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СМИ узнали детали дела львовского пастора-педофила

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В отношении Московченко открыто 11 уголовных производств.
Роман Московченко
Роман Московченко
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Во Львовской области прокуратура расследует уголовные дела в отношении 47-летнего бывшего руководителя Молодежно-христианского общества "Дети Христа", которого обвиняют в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на полицию. 

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Обвиняемый - житель Львова Роман Московченко. В отношении него открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

По данным следствия, Московченко, работая в 2003-2018 годах координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии", получил разрешение на проведение в помещении собраний МХО "Дети Христа". Там, а также в помещении, которое принадлежит храму "Святого Архистратига Михаила", он совершал преступления против половой свободы несовершеннолетних.

Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения за понесенные расходы на них.

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Следователи назначали психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила вменяемость обвиняемого. Сам Московченко свою вину не признаёт.

Ранее народные депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект №3055, который предусматривает ужесточение наказания за сексуальную эксплуатацию детей и за насилие над детьми.

Роман Московченко
Роман Московченко
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Теги: Львов, педофилия, педофил, девочки, уголовное производство, изнасилование
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Комментариев (2)
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Свидома-Погань    22.02.2021, 11:38
Оценка:  -25
Свидома-Погань
для европейцев это нормально.
LERMI_    22.02.2021, 11:45
Оценка:  +4
LERMI_
дивись прізвище Московченко - Все що звязане з москвою, хайлом комуністами та іншої кацапської фігнею, для України прокляте! Та й з прізвища можна в принципі дізнатись про походження даного імбецилу, а московити вони завжди були педофілами, хоча дивно що самий головний Санкт - петербуржесь,
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