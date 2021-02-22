СМИ узнали детали дела львовского пастора-педофила

В отношении Московченко открыто 11 уголовных производств.

Во Львовской области прокуратура расследует уголовные дела в отношении 47-летнего бывшего руководителя Молодежно-христианского общества "Дети Христа", которого обвиняют в развращении и изнасиловании несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на полицию.

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Обвиняемый - житель Львова Роман Московченко. В отношении него открыто 11 уголовных производств, которые насчитывают 147 эпизодов по факту половых преступлений, совершенных в отношении шести девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Московченко, работая в 2003-2018 годах координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе "Школа-гимназия святой Софии", получил разрешение на проведение в помещении собраний МХО "Дети Христа". Там, а также в помещении, которое принадлежит храму "Святого Архистратига Михаила", он совершал преступления против половой свободы несовершеннолетних.

Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения за понесенные расходы на них.

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Следователи назначали психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила вменяемость обвиняемого. Сам Московченко свою вину не признаёт.

Ранее народные депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект №3055, который предусматривает ужесточение наказания за сексуальную эксплуатацию детей и за насилие над детьми.