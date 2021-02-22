Работницу "Укрпочты" уволили за русский язык и хамство

Замначальница одного из отделений в Кривом Роге нарушила сразу несколько правил работы с клиентами.

Работница Укрпочты отказалась говорить на украинском языке кадр из видео

“Укрпочта“ уволила заместителя начальника одного из своих отделений в Кривом Роге. Как сообщает ТСН, женщина лишилась должности за нарушение сразу целого букета служебных правил.

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Отмечается, что работницу почтового отделения уволили на основе жалобы посетителя.

“Кроме нарушения норм законов о языке и обязательного использования средств индивидуальной защиты, сотрудник пренебрегла правилами обслуживания клиентов, повышала голос и использовала бранные слова“, — сообщила пресс-служба “Укрпочты“.

В компании подчеркнули, что согласно ст. 4 Закона Украины “О почтовой связи“ работники почты обязаны обслуживать клиентов на государственном языке. Эта информация была дополнительно доведена до персонала по внутренним каналам коммуникации.

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“Относительно ситуации в Кривом Роге, “Укрпочта“ считает недопустимым подобное поведение работницы. Учитывая невыполнение языкового закона, неоднократные жалобы клиентов на невежливое общение и нарушение стандартов качества обслуживания, игнорирование внутренних распоряжений, компания приняла решение об увольнении сотрудницы“, — сообщили в компании.

В то же время в “Укрпочте“ подчеркнули, что с 16 января 2021 года, когда вступили в силу требования закона касательно обязательного обслуживания клиентов на украинском языке, компания не получала подобных жалоб на своих работников.

Напомним, ранее сообщалось, что баристу уволили за слова “Днепр – русский город“. Сотрудница кафе заявила клиенту, что лучше выучит французский язык, нежели украинский.