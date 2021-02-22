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Работницу "Укрпочты" уволили за русский язык и хамство

Комментариев: 6
Замначальница одного из отделений в Кривом Роге нарушила сразу несколько правил работы с клиентами.
Работница Укрпочты отказалась говорить на украинском языке
Работница Укрпочты отказалась говорить на украинском языке
кадр из видео

“Укрпочта“ уволила заместителя начальника одного из своих отделений в Кривом Роге. Как сообщает ТСН, женщина лишилась должности за нарушение сразу целого букета служебных правил.

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Отмечается, что работницу почтового отделения уволили на основе жалобы посетителя.

“Кроме нарушения норм законов о языке и обязательного использования средств индивидуальной защиты, сотрудник пренебрегла правилами обслуживания клиентов, повышала голос и использовала бранные слова“, — сообщила пресс-служба “Укрпочты“.

В компании подчеркнули, что согласно ст. 4 Закона Украины “О почтовой связи“ работники почты обязаны обслуживать клиентов на государственном языке. Эта информация была дополнительно доведена до персонала по внутренним каналам коммуникации.

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“Относительно ситуации в Кривом Роге, “Укрпочта“ считает недопустимым подобное поведение работницы. Учитывая невыполнение языкового закона, неоднократные жалобы клиентов на невежливое общение и нарушение стандартов качества обслуживания, игнорирование внутренних распоряжений, компания приняла решение об увольнении сотрудницы“, — сообщили в компании.

В то же время в “Укрпочте“ подчеркнули, что с 16 января 2021 года, когда вступили в силу требования закона касательно обязательного обслуживания клиентов на украинском языке, компания не получала подобных жалоб на своих работников.

Напомним, ранее сообщалось, что баристу уволили за слова “Днепр – русский город“. Сотрудница кафе заявила клиенту, что лучше выучит французский язык, нежели украинский.

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Теги: Укрпочта, русский язык, украинский язык, карантин, Кривой Рог, Днепропетровская область
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Комментариев (6)
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s-e-r    22.02.2021, 12:08
Оценка:  +3
s-e-r
Лахудра.
Fon_Pascha    22.02.2021, 11:58
Оценка:  0
Fon_Pascha
вспомните фильмы и мультики на украинском! их смотрели ВСЕ, даже в рашке! прививайте мову через культуру, а не карательными методами!
LERMI_    22.02.2021, 11:37
Оценка:  +4
LERMI_
Ще одне прокацапсько - безмізке створіння змушене страдати через не змогу вивчити Українську мову, тепер буде прибирати десь сміття на парковці чи візки біля супермаркету возити, там розмовляти особливо не потрібно!
Свидома-Погань    22.02.2021, 11:36
Оценка:  -26
Свидома-Погань
Обычные репрессии против КЗоТа...страна Сомали. Слава Сомали.
LERMI_    22.02.2021, 11:41
Оценка:  +5
LERMI_
Читай З/У "Про забезпечення функціонування Української мови як Державної", все законно, логічно, і хоть десь воно не облажався, це з зазначеним законом та з закриттям пропі.даросійських телеканалів! Та й взагалі популяризація Рідної мови - поштовх до розвитку Нації!
WТF2wtf    22.02.2021, 12:23
Оценка:  0
WТF2wtf
Только ихтамнеты, только танки из шахт, только путинский хардкор с кровью и нищетой как на Донбассе!
Тебе только так надо,
упоротое нацистскоо быдло оккупантов из раши?
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