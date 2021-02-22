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Зеленский рассказал о новых поездах, которые появятся в Украине

Комментариев: 7
Поездка между городами должна занимать 3-4 часа, сказал глава государства.
Зеленский рассказал о новых поездах, которые появятся в Украине
Зеленский рассказал о новых поездах, которые появятся в Украине
Офис президента / Facebook

В Украине появятся новые поезда и вагоны. Государство уже сделало заказ. Также власти готовят новые железнодорожные маршруты. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на форуме “Украина 30“.

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Так, по словам главы государства, Крюковскому вагоностроительному заводу был сделан заказ на новые пассажирские вагоны. Работы по его выполнению уже ведутся.

Зеленский отметил, что власти также работают над совершенствованием уже имеющихся маршрутов поездов “Интерсити“ и готовят новые.

“Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум 3-4 часа“, – сказал он.

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Что касается пригородных железнодорожных маршрутов, то государство тоже занялось их улучшением, добавил президент.

Ранее сообщалось, что Австрия объяснила работу своих архитекторов во временно оккупированном Крыму.

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Теги: Владимир Зеленский, поезда, железная дорога, вагоны, маршруты, поездка
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Комментариев (7)
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ptt_fever    22.02.2021, 12:05
Оценка:  -23
ptt_fever
Гиперлуп ?
WТF2wtf    22.02.2021, 12:14
Оценка:  0
WТF2wtf
300-тонная ракета-носитель на подвеске Су-24,
которую ты туда лепил ... бупое быдло оккупантов из раши, вечноскачущий упоротый нацист-говномет путинский ...
WТF2wtf    22.02.2021, 12:14
Оценка:  +1
WТF2wtf
тупое быдло оккупантов
thebestdraw    22.02.2021, 12:05
Оценка:  0
thebestdraw
Из Одессы (1 млн населения) в Запорожье (750 тыс населения) было 2 поезда. Этот клоун отменил оба поезда. Напрямую никак не добраться. А тут он что-то втирает...
Fon_Pascha    22.02.2021, 11:56
Оценка:  -2
Fon_Pascha
как отвлечь людей от проблем! кинуть "кость". какие новые поезда? люди между городами не ездят, не за что!
Свидома-Погань    22.02.2021, 11:40
Оценка:  -20
Свидома-Погань
))новые поезда)))а состояние рельс как бык посцал.
WТF2wtf    22.02.2021, 12:17
Оценка:  0
WТF2wtf
Осел многостаночный,
какие новые поезда и новые "рельсы" ваша сраная раша за 7 лет оккупации сделал на Донбассе???????????????
Разграб или и разрушили то, что было ... ублюдки путинские.
За это президент россии начал эту свою войну против Украины, за это он убивает украинцев за счет россии??????
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