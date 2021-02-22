Поездка между городами должна занимать 3-4 часа, сказал глава государства.

Зеленский рассказал о новых поездах, которые появятся в Украине Офис президента / Facebook

В Украине появятся новые поезда и вагоны. Государство уже сделало заказ. Также власти готовят новые железнодорожные маршруты. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на форуме “Украина 30“.

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Так, по словам главы государства, Крюковскому вагоностроительному заводу был сделан заказ на новые пассажирские вагоны. Работы по его выполнению уже ведутся.

Зеленский отметил, что власти также работают над совершенствованием уже имеющихся маршрутов поездов “Интерсити“ и готовят новые.

“Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум 3-4 часа“, – сказал он.

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Что касается пригородных железнодорожных маршрутов, то государство тоже занялось их улучшением, добавил президент.

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