Зеленский пообещал "избавиться от товарища", который блокирует КСУ
Президент сказал, когда будет разблокирована работа Конституционного суда.
Работа Конституционного Суда будет разблокирована после того, как “мы избавимся от товарища“. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на форуме “Украина 30. Инфраструктура“.
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Президент отметил, что Конституционный Суд не работает нормально из-за “товарища, ну вы знаете какого“.
“Шаг за шагом мы избавимся от товарища, начнет работать Конституционный Суд“, - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, в Офисе президента призвали главу Конституционного суда Тупицкого уйти в отставку и не дискредитировать КСУ. Отстраненный глава КСУ не смог доказать в суде нарушения своих прав.