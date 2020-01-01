Мужчину завербовали во время его поездки в РФ.

Собирал данные о новом танке: В Харькове задержан агент России Кадр из видео

В Харькове СБУ задержала агента России. Он пытался собирать данные о новом украинском танке, после чего передать их в РФ. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По имеющимся данным, подозреваемый хотел получить для страны-агрессора технические документы по производству и разработке танка Т-84БМ “Оплот“. Мужчину завербовали российские спецслужбы, когда он ездил на территорию РФ.

Следствие считает, что российские кураторы дали харьковчанину задание по доступу к закрытой информации. Обвиняемый пытался привлечь для ее получения работника госпредприятие “ХКБМ имени Морозова“. Последнее занималось разработкой танка.

Мужчина получил образцы материалов и по каналам передал копии спецслужбам РФ. Процесс контролировался сотрудниками СБУ.

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Российского агента задержали, когда он получал полную документацию об украинском танке. Она была с грифом ограниченного доступа. Харьковчанину уже сообщили о подозрении в госизмене. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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