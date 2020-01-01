Шмыгаль требует от министра объяснений из-за фото с Кадыровым

Министр стратегической промышленности оказался на одном снимке с главой Чечни.

Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал объяснений от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Глава правительства хочет знать, почему “стратегический“ министр оказался на одном фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Так, на своей странице в Facebook Шмыгаль опубликовал снимок Уруского рядом с Кадыровым. Ранее этот снимок уже публиковали некоторые СМИ, отмечая, что фото сделано на международной оружейной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ).

“Жду от Олега Уруского срочного объяснения“, - написал Шмыгаль под фотографией.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина представила продукцию своего ОПК на выставке в ОАЭ. Выставка IDEX-2021 продлится до 25 февраля.