Зеленский анонсировал строительство на Донбассе нового аэропорта
Для Донецкой и Луганской областей планируют построить новый аэропорт для гражданских рейсов. Об этом на форуме "Украина 30" рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "УНИАН".
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По его словам, уже в 2021 году начнется проектирование нового аэропорта для восточных регионов страны.
Где конкретно будет построен этот объект – пока не известно. Зеленский говорит, что место для него специалисты уже начали подыскивать.
Кроме того, Глава государства отметил, что в ближайшие два года новый аэропорт построят в Закарпатской области. Об этом проекте впервые стало известно ещё в прошлом году.
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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна действовать активно и системно, а сам конфликт называть войной. Он считает, что нужно говорить о реальной войне, которую Россия развязала по отношению к Украине.