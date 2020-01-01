Владимир Зеленский рассказал, в каком городе может начаться стройка.

Компании из ОАЭ хотят построить в Украине большой порт и гавань Офис президента / Facebook

Компании из ОАЭ хотят построить в Украине большой отдельный порт. Также они заинтересованы в строительстве марины, специально оборудованной гавани для маломерных судов. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на форуме “Украина 30“.

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Так, по словам главы государства, в строительстве нового порта и гавани заинтересованы несколько предприятий. Стройка может начаться в Одессе.

Одна из компаний, с которой уже были проведены встречи, на неделе прибудет в Украину. Власти проведут переговоры о речном транспорте. Компания является профессионалом, готовым строить речные порты, объяснил президент.

“Есть вопрос портов. Они (компании) профессионалы, они уже на нашем рынке. Мы говорим о большом проекте – строительстве большой марины в Одессе и большого порта“, – сказал он.

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Зеленский отметил, что вопросы строительства он обсуждал во время поездки в ОАЭ.

Глава государства напомнил, что именно речные перевозки являются самыми дешевыми на территории Украины. Прибыль может получить как бизнес, так и бюджет.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о новых поездах и маршрутах, которые появятся в Украине. По его словам, поездка между городами должна занимать 3-4 часа.