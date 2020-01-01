Зеленский пообещал запустить "Сити-экспрессы" в Украине
В Украине будет реформирована система пригородного железнодорожного сообщения, в рамках чего планируется запустить “Сити-экспрессы“. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на форуме “Украина 30. Инфраструктура“.
Читай также: Зеленский пообещал “избавиться от товарища“, который блокирует КСУ
Как рассказал глава государства, новый проект должен поспособствовать в решении проблемы пробок в крупных городах.
“Сейчас мы готовим проект “Сити-экспресс“. Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр“, - заявил Зеленский.
Читай также: Зеленский рассказал о новых поездах, которые появятся в Украине
По его словам, в Киеве уже ведутся переговоры с компаниями, которые могут принять участие в реализации проектов, а в Харькове и Днепре пока только работают над концепцией обновленных пригородных поездов.
Кроме того, в настоящее время власти начали переговоры касательно участия инвесторов в проекте по развертыванию в Украине производства железнодорожных составов.
Напомним, Зеленский анонсировал строительство на Донбассе нового аэропорта. Это будет аэропорт для гражданских самолетов.