Зеленский пообещал запустить "Сити-экспрессы" в Украине

Президент обещает решить проблему пробок в городах с помощью электричек.

В Украине будет реформирована система пригородного железнодорожного сообщения, в рамках чего планируется запустить “Сити-экспрессы“. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на форуме “Украина 30. Инфраструктура“.

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Как рассказал глава государства, новый проект должен поспособствовать в решении проблемы пробок в крупных городах.

“Сейчас мы готовим проект “Сити-экспресс“. Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр“, - заявил Зеленский.

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По его словам, в Киеве уже ведутся переговоры с компаниями, которые могут принять участие в реализации проектов, а в Харькове и Днепре пока только работают над концепцией обновленных пригородных поездов.

Кроме того, в настоящее время власти начали переговоры касательно участия инвесторов в проекте по развертыванию в Украине производства железнодорожных составов.

Напомним, Зеленский анонсировал строительство на Донбассе нового аэропорта. Это будет аэропорт для гражданских самолетов.