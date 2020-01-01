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Украина заключила контракт с Пакистаном на ремонт танков

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Стороны подписали контракт в ОАЭ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ukroboronprom.com.ua

В рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая сейчас проходит в ОАЭ, "Укроборонпром" заключил с Пакистаном контракт на ремонт танков Т80-УД. Сумма контракта – 85,6 млн гривен, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

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Это первый контракт украинского оборонного концерна с Пакистаном в 2021 году. Стороны также обсудили новые поставки в Пакистан двигателей для танков. 

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил, что в ближайшее время произойдет активизация двухстороннего военно-технического сотрудничества между ОАЭ и Украиной.

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На данный момент на выставке IDEX-2021 украинская делегация уже достигла нескольких предварительных договоренностей с ОАЭ, Саудовской Аравией и Иорданией в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий и ремонта авиадвигателей.

Ранее мы проинформировали, что "Укроборонпром" на выставке IDEX-2021 представил новую военную технику и вооружение собственного производства.

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Теги: Укроборонпром, ОАЭ, выставка, Пакистан, танки, ремонт
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