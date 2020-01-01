Уруский объяснил, как попал на фото с Кадыровым

Причиной скандала послужил официальный протокол и алфавит.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский попал на одно фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым из-за того, что так был составлен официальный протокол открытия оружейной выставки в ОАЭ. Об этом сам Уруский заявил на своей странице в Фейсбук, отвечая на соответствующий вопрос премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Уруский отметил, что скандальное фото было сделано во время официальной церемонии открытия выставки IDEX 2021. Украинскую делегацию на ней возглавляет министр Уруский, российскую – Кадыров.

“Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке“, - написал Уруский.

Министр подчеркнул, что в ходе проведения выставки не имел и не собирается иметь никаких контактов с Кадыровым.

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“Также не считаю возможным “шарахаться“ от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны, - отметил Уруский.

В то же время глава он сообщил, что украинская делегация уже уведомила принимающую сторону касательно “неприемлемости подобных ситуаций в будущем“.

Напомним, ранее Шмыгаль потребовал от Уруского объясниться из-за фото с Кадыровым. Министр стратегической промышленности оказался на одном снимке с главой Чечни во время оружейной выставки в ОАЭ.