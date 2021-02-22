СБУ отреагировала на неявку Шария к следователю

Сегодня должны были состояться следственные действия с подозреваемым.

Служба безопасности Украины считает, что неявку 22 февраля Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене, для проведения следственных действий с участием подозреваемого, можно трактовать как укрывательство от следствия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Спецслужба пригласила Шария и его адвоката В. Рыбина явиться 25 февраля 2021 года для ознакомления с материалами уголовного производства, которые служили основанием для сообщения Анатолию Шарию подозрения в совершении преступления.

В заявлении СБУ также говорится, что ходатайство адвоката Анатолия Шария будет рассмотрено в установленные законом сроки.

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Напомним, 16 февраля СБУ сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 УК Украины.

Ранее глава Гражданской сети “ОПОРА“ Ольга Айвазовская заявила, что объявление СБУ о подозрении блогеру Анатолию Шарию не может быть причиной для прекращения деятельности “Партии Шария“.