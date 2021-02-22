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СБУ отреагировала на неявку Шария к следователю

Комментариев: 3
Сегодня должны были состояться следственные действия с подозреваемым.
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
facebook.com/anatolijsharij/

Служба безопасности Украины считает, что неявку 22 февраля Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене, для проведения следственных действий с участием подозреваемого, можно трактовать как укрывательство от следствия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Спецслужба пригласила Шария и его адвоката В. Рыбина явиться 25 февраля 2021 года для ознакомления с материалами уголовного производства, которые служили основанием для сообщения Анатолию Шарию подозрения в совершении преступления.

В заявлении СБУ также говорится, что ходатайство адвоката Анатолия Шария будет рассмотрено в установленные законом сроки.

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Напомним, 16 февраля СБУ сообщила гражданину Украины Анатолию Шарию о подозрении в государственной измене и в нарушении равноправия граждан по различным признакам. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 161 УК Украины. 

Ранее глава Гражданской сети “ОПОРА“ Ольга Айвазовская заявила, что объявление СБУ о подозрении блогеру Анатолию Шарию не может быть причиной для прекращения деятельности “Партии Шария“.

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Теги: СБУ, Анатолий Шарий, подозрение, адвокат
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Комментариев (6)
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СтальнаяКрыса    22.02.2021, 14:00
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Израильтене заслали бы в ту страну где живёт предатель людей из Моссад, те бы вступили в контакт с предательем, выдав себя за антисемитов. Предложили на яхте поплавать, и когда яхта была в нейтральных водах, к ней подплыл военный катер и арестовал бы всех. Своих бы отпуститли, а предателя судили.
ЗаелоПластинку    22.02.2021, 13:57
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Шарий - приспособленец. Раньше писал статьи типа "Жуков - великий убийца". Теперь строчит фейки для русской пропаганды. Пособник неонацистов с главным офисом в Кремле.
ЗаелоПластинку    22.02.2021, 13:58
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Его никто даже не ждал в Украине, так как все понимают, что на него уже достаточно компромата, чтобы посадить и за клевету и за государственную измену. А это очень надолго
bterrdfer    22.02.2021, 13:46
Оценка:  -25
bterrdfer
Шарий,вас гнилых чмырей,с говном мешает.И делает это очень красиво!)))))))))))))))
WTF2wtf    22.02.2021, 13:50
Оценка:  0
WTF2wtf
Это гнилой президент россии (теперь просто Хyйло) мешает с говном оккупированный в 2014-м россией Донбасс ... для этого он убивает граждан Украины в ходе этой своей путинско войны.
А Шарик просто одна из известных содержанок оккупантов ...
Ты же вообще просто заурядное быдло-говномет оккупантов
WTF2wtf    22.02.2021, 13:51
Оценка:  0
WTF2wtf
... хоть и тупо гадишь тут постоянно с кучи "служебных" аккаунтов,
штатное нацистское быдло военных преступников из раши
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