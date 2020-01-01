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У Зеленского высказались о фото украинского министра с Кадыровым

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Решение будет принято Кабинетом министров.
У Зеленского высказались о фото украинского министра с Кадыровым
У Зеленского высказались о фото украинского министра с Кадыровым
Денис Шмыгаль / Facebook

В Офисе президента (ОП) высказались о скандальном фото министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Он был запечатлен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. У Владимира Зеленского считают, что делать выводы будет Кабмин. Об этом рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко на форуме “Украина 30“.

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По словам Тимошенко, на опубликованном снимке видно, как украинский политик идет рядом с Кадыровым. Однако неизвестно, встречались ли они.

“Я не могу прокомментировать, встречался ли он. Это господин Уруский лучше прокомментирует. Я видел пост Шмыгаля…“, – сказал он.

Замглавы ОП также отметил, что выводы будет делать премьер-министр и Кабинет министров.

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Стоит отметить, что Олег Уруский уже объяснил снимок с Кадыровым. Политики оказались рядом по протоколу государства-организатора. Снимок сделали, когда проходила церемония открытия военно-технической техники в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за скандального фото.

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Теги: Рамзан Кадыров, Олег Уруский, фото, ОАЭ, Офис президента, министр
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