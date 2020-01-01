Вспышка COVID на Прикарпатье: Власти нашли виновных

Стремительный рост заболеваемости в регионе связан с наплывом туристов.

Одной из основных причин стремительного распространения коронавируса на территории Прикарпатья в последние недели является большой поток туристов в регион. Об этом в комментарии “Украина 24“ заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Читай также: Медики рассказали о ситуации с COVID-19 на Прикарпатье

“Я считаю, что одна из основных причин – туристический потенциал нашей области. Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение. Кроме того, еще одна из причин – праздники, но я думаю, что она не главная“, - заявил мэр.

Он отметил, что больше всего заболевших в последнее время регистрируется именно в Ивано-Франковской области, но сейчас начался рост заболеваемости также в Закарпатской и Черновицкой областях.

Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали люди на новогодние праздники, - подчеркнул Марцинкив.

Читай также: В Ивано-Франковскую область доставили мобильный госпиталь

Аналогичную точку зрения высказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, беседуя с журналистами на пресс-конференции во время форума “Украина 30. Инфраструктура“.

“По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это (вспышку – ред.) дал “Буковель“ и иностранные туристы. И затем это начало расходиться через местное население“, - заявил он.

Тимошенко также сообщил, что изначально власти ожидали новую волну коронавируса на 5-10 февраля, но она началась немного позже.

Напомним, в последние недели ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области резко ухудшимлась. В регионе пришлось даже развернуть “ковидные“ блок-посты.