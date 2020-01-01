Больница рассчитана на 120 коек.

В Украине появился первый мобильный COVID-госпиталь. Его развернули в Ивано-Франковской области. Подробности сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По имеющимся данным, мобильный госпиталь создали на территории Богородчанской центральной больницы. Он состоит из 30 палаток. 24 из них являются госпитальной базой, которая рассчитана на 120 COVID-мест.

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В ГСЧС рассказали, что в COVID-госпитале есть палаты для пациентов, приемное отделение, а также блок интенсивной терапии. Каждое место снабжено кислородом. Также в больнице есть автономные системы жизнеобеспечения, потому она может самостоятельно работать как учреждение здравоохранения.

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