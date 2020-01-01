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В Ровно на взятке попался высокопоставленный налоговик

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Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении
gp.gov.ua

Правоохранители сообщили подозрение в вымогательстве и получении взятки руководителю управления контроля за подакцизными товарами Главного управления Государственной налоговой службы в Ровенской области и посреднику. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, налоговик и посредник вымогали у представителя субъекта хозяйствования 150 тыс гривен. Взамен они обещали снизить штрафные санкции, наложенные за выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Фигурантов задержали после получения 120 тыс гривен взятки. Проведены обыски по месту работы и проживания этих лиц. Следствие продолжается.

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Ранее за вымогательство и получение взятки задержали чиновницу Антимонопольного комитета. Она за 4 млн гривен обещала предпринимателю помочь снизить штрафы, наложенные на его два предприятия.

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Теги: Ровенская область, налоговики, посредник, взятка, вымогательство
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