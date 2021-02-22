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Пытаются сорвать "Крымскую платформу": Кулеба назвал планы РФ

Комментариев: 4
Действия Украины вызывают у России "кипишь", рассказал министр.
Пытаются сорвать "Крымскую платформу": Кулеба назвал планы РФ
Пытаются сорвать "Крымскую платформу": Кулеба назвал планы РФ
Дмитрий Кулеба / Facebook

РФ пытается сорвать открытие “Крымской платформы“. У страны есть две задачи. О чем идет речь, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала “Прямой“.

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Так, по словам Кулебы, он получает по закрытым каналам и из открытых источников информацию о том, что действия Украины вызывают у России “кипишь“ с нервной реакцией.

“То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативы. Поставлены 2 задачи“, – сказал министр.

Глава МИД объяснил, что первой задачей является дискредитация “Крымской платформы“ на старте. А вторая задача направлена на срыв участия мировых лидеров в инаугурационном саммите. Последний пройдет в августе.

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Кулеба также отметил, что такая реакция указывает на боязнь РФ. В стране понимают угрозы, которые несет Украина, открывая “Крымскую платформу“.

Ранее сообщалось, что Австрия объяснила работу своих архитекторов на стройке во временно оккупированном Крыму.

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Теги: Крым, Крымская платформа, Дмитрий Кулеба, МИД, Россия, РФ
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Комментариев (4)
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Vixerunt    22.02.2021, 15:08
Оценка:  +3
Vixerunt
nelci--- это то кто не даёт твоему рублю ниже 90/Евро упасть. Видишь как мы тебя русский поимели на ровном месте.
nelci    22.02.2021, 14:58
Оценка:  -23
nelci
А кто такой Клуба? Секретный чей то агент, впервые слышу?
colavova    22.02.2021, 15:02
Оценка:  +2
colavova
из клуба весёлых и находчивых))
ptt_fever    22.02.2021, 14:40
Оценка:  -23
ptt_fever
"Так, по словам Кулебы, он получает по закрытым каналам и из открытых источников" -
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