Пытаются сорвать "Крымскую платформу": Кулеба назвал планы РФ

Действия Украины вызывают у России "кипишь", рассказал министр.

РФ пытается сорвать открытие “Крымской платформы“. У страны есть две задачи. О чем идет речь, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире канала “Прямой“.

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Так, по словам Кулебы, он получает по закрытым каналам и из открытых источников информацию о том, что действия Украины вызывают у России “кипишь“ с нервной реакцией.

“То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативы. Поставлены 2 задачи“, – сказал министр.

Глава МИД объяснил, что первой задачей является дискредитация “Крымской платформы“ на старте. А вторая задача направлена на срыв участия мировых лидеров в инаугурационном саммите. Последний пройдет в августе.

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Кулеба также отметил, что такая реакция указывает на боязнь РФ. В стране понимают угрозы, которые несет Украина, открывая “Крымскую платформу“.

Ранее сообщалось, что Австрия объяснила работу своих архитекторов на стройке во временно оккупированном Крыму.