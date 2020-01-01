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Зеленский: "Прививка гарантирована всем, от государства – бесплатно"

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Власти обещают провакцинировать всех, врачей и солдат – в первую очередь.
Зеленский обсудил вакцину на совещании
Зеленский обсудил вакцину на совещании
president.gov.ua

Власти гарантируют возможность сделать прививку от COVID-19 всем гражданам Украины. Государственные прививки будут бесплатными. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время селекторного совещания, посвященного проблеме коронавируса, сообщает президентская пресс-служба.

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“По графику поставки вакцин, прививка будет гарантирована всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию“, – заявил глава государства.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, онлайн-система для регистрации граждан в очереди на вакцинацию уже готова к работе. Ее планируют запустить в марте.

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По словам Владимира Зеленского, в ходе массовой вакцинации Украина будет учитывать опыт других стран.

Напомним, первую партию COVID-вакцины уже везут в Украину. Вакцинация начнется по графику – в феврале, рассказала Светлана Шаталова.

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Теги: Зеленский, президент, коронавирус, вакцина, Федоров
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