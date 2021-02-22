Минюст хочет поставить в тюрьмах глушилки мобильной связи
В украинских тюрьмах могут появиться “глушилки“ мобильной связи. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью “24 каналу“.
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В ходе беседы журналистка поинтересовалась у министра, известно ли ему о случаях “телефонного мошенничества“ в колониях, когда заключенные обманом выманивают у граждан деньги.
На это Денис Малюська заявил, что подобным видом преступлений занимаются как “индивидуальные“ мошенники, так и целые группы. Однако у Минюста, в ведении которого находятся места отбывания наказаний, есть план решения проблемы.
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“История простая – нужно поставить “глушилки“ мобильной связи над учреждениями исполнения наказаний и позволить пользоваться только фиксированной связью, запись разговоров которой осуществляется администрацией“, – сказал Малюська.
Однако, чтобы реализовать эту инициативу, министерству сперва придется продать старые неиспользуемые тюрьмы, чтобы иметь средства на глушилки.
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При этом министр подчеркнул, что в целом на долю заключенных приходится не так уж много телефонных мошенников, и в украинских колониях телефонное мошенничество “сейчас не процветает“.
“Если посмотреть на статистику закрытия call-центров, которые занимались мошенничеством, то это те, которые не работали в тюрьмах. В тюрьмах такого системного бизнеса на call-центрах, который вне тюрем, по крайней мере, мне кажется, что нет“, – объяснил Малюська.
Напомним, недавно сообщалось, что трое заключенных из одесского СИЗО по телефону обманули 10-летнюю девочку из Чернигова. Мошенники запугали ребенка и заявили, что деньги нужны “для спасения“ ее родителей.