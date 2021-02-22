Преподаватель рассказывала студентам неточную информацию.

Выявили сомнительные знания: За что отстранили профессора Бильченко Евгения Бильченко / Facebook

У скандального профессора кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, которую обвиняют в украинофобстве, выявили сомнительные знания. Ее отстранили от преподавания не только из-за критики языкового закона. Подробности передает “Vgorode“.

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Так, рабочая группа установила, что профессор давала студентам информацию, которая была неточной. Специалисты изучили лекции Бильченко и выявили ошибки. Они ставят под сомнение владение преподавателем необходимыми знаниями.

К примеру, Бильченко рассказывала ученикам, что якобы в Древнем Египте проводили операции на сердце, писали медицинские трактаты, выращивали кукурузу. Также профессор считает, что египтяне придумали шахматы, фашизм породила Французская революция и так далее.

Рабочая группа обратилась к специалистам профильных направлений, чтобы они изучили лекции Бильченко.

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Стоит также отметить, что группа выявила 3 закона, которые нарушила профессор, а именно закон “об образовании“, “о высшем образовании“ и “об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Последнее касается лекций Бильченко, которые она проводила во время дистанционного обучения. Преподаватель читала их на русском языке.

Ранее сообщалось, что в МОН дали рекомендации школам на период адаптивного карантина, который начинает действовать с 24 февраля.