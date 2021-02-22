Украинские десантники в марте проведут учения возле Крыма

Учения состоятся недалеко от оккупированного полуострова.

В марте 2021 года украинские десантники проведут учения возле административной границы с временно оккупированным Крымом. Об этом в интервью “Укринформу“ рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, главная цель этих учений – усовершенствование возможности своевременного и адекватно реагирования на военную угрозу, как с воздуха, так и со стороны морского побережья.

Наев отметил, что в ходе учений подразделения противовоздушной обороны осуществят подготовительные и практические действия по уничтожению вражеского десанта. Одновременно с этим десантники будут тренироваться отбивать морской десант с кораблей.

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Напомним, в середине марта Россия планирует провести во временно оккупированном Крымском полуострове учения десантников. Оккупанты будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую местность.

Ранее стало известно, что в декабре 2020 года украинские танкисты провели учения недалеко от оккупированного Крыма. Они отрабатывали навыки по маневрированию и перемещению на пересечённой местности.