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Украинские десантники в марте проведут учения возле Крыма

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Учения состоятся недалеко от оккупированного полуострова.
Сергей Наев
Сергей Наев
armyinform.com.ua

В марте 2021 года украинские десантники проведут учения возле административной границы с временно оккупированным Крымом. Об этом в интервью “Укринформу“ рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, главная цель этих учений – усовершенствование возможности своевременного и адекватно реагирования на военную угрозу, как с воздуха, так и со стороны морского побережья.

Наев отметил, что в ходе учений подразделения противовоздушной обороны осуществят подготовительные и практические действия по уничтожению вражеского десанта. Одновременно с этим десантники будут тренироваться отбивать морской десант с кораблей.

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Напомним, в середине марта Россия планирует провести во временно оккупированном Крымском полуострове учения десантников. Оккупанты будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую местность.

Ранее стало известно, что в декабре 2020 года украинские танкисты провели учения недалеко от оккупированного Крыма. Они отрабатывали навыки по маневрированию и перемещению на пересечённой местности.

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Теги: Крым, оккупанты, Сергей Наев, ВСУ, учения, десантники
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Комментариев (1)
Woodbrother    22.02.2021, 15:30
Оценка:  0
Woodbrother
Можно даже в оккпированном Крыму что то провести. Например боевые стрельбы по бурятам.
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