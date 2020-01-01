Кулеба удивился санкциям ЕС по делу Навального

Евросоюз впервые применит новый механизм ограничительных мер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил удивление санкциям, которые ЕС готовит по делу Алексея Навального. Украина просила ввести их раньше из-за репрессий во временно оккупированном Крыму. Министр рассказал об этом в эфире канала “Прямой“.

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Так, по словам Кулебы, Евросоюз получил от Украины много обращений применить механизм санкций для защиты крымских татар, которые подвергаются репрессиям в Крыму.

“Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применен не в отношении репрессий, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые проходят в самой России“, – сказал он.

Министр добавил, что он говорит на эту тему не только в интервью, но и в общении с европейскими политиками.

При этом, Кулеба считает ввод санкций из-за событий в РФ “хорошим“. Однако впервые применять механизм Евросоюзу стоило бы в отношении оккупированного Крыма.

“Для наших европейских партнеров кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем постоянное повторение репрессий против крымских татар в Крыму. Они реагируют на этот кейс как на нечто новое, что требует действий с их стороны“, – объяснил свою позицию политик.

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Стоит отметить, что новых механизм санкций одобрили только в 2020 году. Он подразумевает не только ограничения на поездки, но и заморозку активов. Если санкции введут по делу Навального, то это будет первым случаем их задействования.

Ранее сообщалось, что украинские десантники в марте проведут учения возле Крыма.