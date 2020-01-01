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На "Карпатнефтехиме" произошел масштабный выброс дыма

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Задымление было видно на несколько километров.
"Карпатнефтехим"
"Карпатнефтехим"
скриншот

Сегодня утром, 22 февраля, в город Калуш Ивано-Франковской области на химическом предприятии "Карпатнефтехим" произошел выброс дыма. Видео события разместили в Facebook-сообществе "Калушский формат".

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По данным "Суспільного", на "Карпатнефтехиме" в 09:32 произошел выброс газа без горения на сушильной башне по производству винилхлорида. Потерпевших нет. Угрозы для населения тоже нет. Бойцы ГСЧС к ликвидации последствий этого происшествия не привлекались.

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Напомним, в январе на «Карпатнефтехиме» произошло факельное возгорание пиролизной печи на площади примерно 45 метров квадратных. В 15:30 пожар локализовали, а в 15:36 - полностью ликвидировали. В ликвидации этой чрезвычайной ситуации участвовали 53 бойца ГСЧС и 16 единиц специальной техники. 

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал найти конкретных виновных в пожаре в частном доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

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Теги: Калуш, Ивано-Франковская область, дым, выброс
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