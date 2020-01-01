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Весна почти началась: Синоптик объяснил, когда потеплеет окончательно

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Сильных морозов больше не будет, рассказал специалист.
Весна почти началась: Синоптик объяснил, когда потеплеет окончательно
Весна почти началась: Синоптик объяснил, когда потеплеет окончательно
Укргидрометцентр / Facebook

В Украине почти началась весна. Какая будет погода, и когда ждать потепление, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида. Его слова передает “Украина 24“.

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Синоптик рассказал, что весна придет на территорию Украины уже на этой неделе. Холодно больше не будет. Если же зима и вернется, то это будут “краткосрочные проявления“.

“Приход весны в Украину – это переход среднесуточной температуры в стойком режиме 0 градусов в сторону повышения. И этот переход произойдет на этой неделе… Так что весна в Украине почти стартовала“, – сказал он.

Кульбида также отметил, что в стране сохраняется тенденция к повышению температуры. Особенно это касается холодного времени года. Если ранее стабильные атмосферные процессы длились 7-10 дней и люди успевали привыкать к определенной погоде, то сейчас частота смены этих процессов увеличилась в 2-3 раза. Это негативно влияет на самочувствие и здоровье украинцев.

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Однако глава Укргидрометцентра видит в повышении температур и позитивные моменты. К примеру, страна будет тратить меньше энергоносителей. Также летом можно будет собирать по несколько урожаев определенных культур.

“То есть нужна государственная программа адаптации к таким переменам“, – объяснил свою позицию синоптик.

Ранее сообщалось, что с утра понедельника, 22 февраля, в Украине было зафиксировано резкое потепление.

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Теги: погода, весна, температура, Украина, потепление, зима
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