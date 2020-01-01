Мошенники выманивали деньги у автомобилистов: раскрыта схема

Преступники обманывали жителей нескольких регионов страны.

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Правоохранители разоблачили мошенническую схему, в рамках которой злоумышленники выманивали у граждан деньги под предлогом дешевого автомобильного импорта из Европы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Участники схемы размещали в Интернете объявления, в которых предлагали автомобили из Европы по заниженным ценам. Гражданам, которые откликнулись на объявление, мошенники подчеркивали необходимость внесения авансовых платежей. Получив деньги, мошенники отключали телефоны и удаляли объявление.

По данным следствия, от действий этой преступной группы пострадали жители нескольких регионов страны, в том числе Киева, Одессы и Черкасс.

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По данному делу полицейские задержали в Киеве двух жителей города Сумы. Им уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас правоохранители устанавливают остальных участников преступной схемы и пострадавших от нее.

Напомним, недавно сообщалось, что Минюст хочет поставить в тюрьмах глушилки мобильной связи, чтобы пресечь мошеннические действия. Телефонное мошенничество – один из видов преступлений, который распространен в колониях и СИЗО.