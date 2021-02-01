Боевики на Донбассе убили украинского солдата

Трагедия произошла возле шахты "Бутовка".

Сегодня, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб один украинский военнослужащий. Ещё одного солдата ранили. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сообщает “АрміяInform“.

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Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из противотанкового гранатомета возле шахты “Бутовка“. Двое украинских военнослужащих, находившихся на наблюдательном посту, получили ранения. Один из них в дальнейшем скончался, когда ему оказывали медицинскую помощь.

“Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего“, - сказал Руслан Хомчак.

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Боевики на Донбассе постоянно устраивают провокации. Так, например, вчера, 21 февраля, снайпер боевиков обстрелял позиции ВСУ вблизи Светлодарска в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на каждый выстрел боевиков нужно отвечать выстрелом.