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Интернет стал популярнее телевизора впервые в истории Украины

Комментариев: 4
Социологи отметили важный переходный момент в истории страны.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikimedia.org

Впервые телевизор перестал быть основным источником получения информации для украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

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Как выяснили исследователи, сегодня больше половины украинцев (51%) предпочитают Интернет в качестве источника получения информации. В то же время телевизору всё еще доверяют 44% наших сограждан. Радио и прессу всем прочим источникам предпочитают суммарно всего 2% жителей Украины.

Следует отметить, что впервые в Украине доля тех, кто отдает предпочтение Интернету, как источнику информации, превысила число тех, кто отдает предпочтение телевидению, - подчеркивают авторы исследования.

rb.com.ua

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Особое место среди интернет-ресурсов занимают социальные сети. Среди них наиболее популярен в Украине Facebook, которым пользуются 59% жителей страны. В тройку главных соцсетей Украины входят также YouTube (43%) и Instagram (30%). Их быстро доганяет Telegram (17%). А вот числое пользователей российских “Одноклассников“ и “Вконтакте“ продолжает сокращаться и сейчас составляет 5% и 3% соответственно. Также 6% украинцев имеют аккаунт в Twitter.

rb.com.ua

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Мессенджеры, которые в последнее время также берут на себя функции СМИ, наращивают популярность. Первым среди них является Viber (57% пользователей). Весьма популярны также Facebook messenger (37%) и Telegram (20%). Далее идут What`s up (9%) и Scype (8%).

rb.com.ua

Напомним, социологи узнали отношение украинцев ко второму сроку Зеленского. Опрос показал, что народ неодобрительно относится к идее повторного выдвижения Зеленского на президентский пост.

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Теги: телевидение, Интернет, опрос
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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    22.02.2021, 17:35
Оценка:  +8
ЗаелоПластинку
"А вот числое пользователей российских “Одноклассников“ и “Вконтакте“ продолжает сокращаться и сейчас составляет 5% и 3%"

Хорошая новость, блокировки фашистских сетей действуют.
Woodbrother    22.02.2021, 17:49
Оценка:  +6
Woodbrother
Надо быть пролным идиотом, что бы заводить аккаун та сайте, находящемся под колпаком ФСБе.
СтальнаяКрыса    22.02.2021, 17:54
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Да сокращается и это хорошо, сейчас почти каждый пользователь интернета знает что такое VPN и как его включить на браузере.
ЗаелоПластинку    22.02.2021, 18:27
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Ох, очень сильно сомневаюсь. Мой опыт системного администрирования 5-летней давности показывает, что об этом не знают процентов где-то под 95.
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