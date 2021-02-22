Интернет стал популярнее телевизора впервые в истории Украины

Социологи отметили важный переходный момент в истории страны.

Впервые телевизор перестал быть основным источником получения информации для украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

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Как выяснили исследователи, сегодня больше половины украинцев (51%) предпочитают Интернет в качестве источника получения информации. В то же время телевизору всё еще доверяют 44% наших сограждан. Радио и прессу всем прочим источникам предпочитают суммарно всего 2% жителей Украины.

Следует отметить, что впервые в Украине доля тех, кто отдает предпочтение Интернету, как источнику информации, превысила число тех, кто отдает предпочтение телевидению, - подчеркивают авторы исследования.

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Особое место среди интернет-ресурсов занимают социальные сети. Среди них наиболее популярен в Украине Facebook, которым пользуются 59% жителей страны. В тройку главных соцсетей Украины входят также YouTube (43%) и Instagram (30%). Их быстро доганяет Telegram (17%). А вот числое пользователей российских “Одноклассников“ и “Вконтакте“ продолжает сокращаться и сейчас составляет 5% и 3% соответственно. Также 6% украинцев имеют аккаунт в Twitter.

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Мессенджеры, которые в последнее время также берут на себя функции СМИ, наращивают популярность. Первым среди них является Viber (57% пользователей). Весьма популярны также Facebook messenger (37%) и Telegram (20%). Далее идут What`s up (9%) и Scype (8%).

Напомним, социологи узнали отношение украинцев ко второму сроку Зеленского. Опрос показал, что народ неодобрительно относится к идее повторного выдвижения Зеленского на президентский пост.