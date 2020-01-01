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Зеленский встретился с секретарем СНБО: детали

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На встрече затронули несколько вопросов.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Сегодня, 22 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, и обсудил с ним угрозы государственной безопасности, выполнение решений СНБО. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Данилов проинформировал Главу государства о сегодняшних угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Они обсудили дальнейшие шаги для выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

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На встрече также осуждались ближайшие планы работы СНБО и вопросы увеличения числа его сотрудников.

Ранее стало известно, что сегодня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб один украинский военнослужащий, а другой получил ранение. Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ возле шахты "Бутовка". 

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Теги: Владимир Зеленский, Алексей Данилов, СНБО, встреча
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