Российскому актеру запретили въезд в Украину

Гражданин России прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Дубая и получил запрет на въезд на три года.

Госпогранслужба не назвала имя и фамилию актера Госпогранслужба Украины

Пограничники запретили на три года въезд в Украину российскому актеру, который в 2017 году ездил в аннексированный Крым. Об этом сообщила Госпогранслужба в понедельник, 22 февраля.

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Указано, что россиянин прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Дубая.

“Во время беседы с россиянином пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал временно оккупированный Крым. Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину“, – говорится в сообщении.

Госпогранслужба не назвала имя и фамилию актера.

Напомним, танцовщице из РФ повторно запретили въезд в Украину. Женщина пыталась ввести в заблуждение пограничников, утверждая, что последний раз была в Крыму в 2014 году.