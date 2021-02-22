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Российскому актеру запретили въезд в Украину

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Гражданин России прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Дубая и получил запрет на въезд на три года.
Госпогранслужба не назвала имя и фамилию актера
Госпогранслужба не назвала имя и фамилию актера
Госпогранслужба Украины

Пограничники запретили на три года въезд в Украину российскому актеру, который в 2017 году ездил в аннексированный Крым. Об этом сообщила Госпогранслужба в понедельник, 22 февраля.

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Указано, что россиянин прилетел в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Дубая.

“Во время беседы с россиянином пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта Киев установили, что актер в июне 2017 года незаконно посещал временно оккупированный Крым. Сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцу в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину“, – говорится в сообщении.

Госпогранслужба не назвала имя и фамилию актера.

Напомним, танцовщице из РФ повторно запретили въезд в Украину. Женщина пыталась ввести в заблуждение пограничников, утверждая, что последний раз была в Крыму в 2014 году.

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Теги: Россия, Крым, актер, ГПСУ, иностранцы, аннексия Крыма
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Комментариев (1)
ЗаелоПластинку    22.02.2021, 19:44
Оценка:  -1
ЗаелоПластинку
Антибес, еще один ваш. Забирай и не выпускай больше.
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