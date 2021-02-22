Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Хакеры РФ атакуют украинскую Сеть: В СНБО сообщили о новом механизме

Комментариев: 1
Страдают сайты государственных учреждений и стратегических предприятий.
Хакеры РФ атакуют украинскую Сеть: В СНБО сообщили о новом механизме
Хакеры РФ атакуют украинскую Сеть: В СНБО сообщили о новом механизме
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Начиная с 18 февраля СНБО фиксирует массивные кибератаки на украинский сегмент интернета. Их совершают хакеры из РФ, которые используют для атак новый механизм. Подробности передает пресс-служба ведомства.

Читай также: Кулеба удивился санкциям ЕС по делу Навального

В сообщении указывается, что DDoS-атаки совершались на сайты СБУ, СНБО, а также другие сайты госучреждений и стратегических предприятий.

Специалисты из Национального координационного центра кибербезопасности выяснили, что источником атак на украинскую Сеть были IP-адреса, которые принадлежат российским Сетям.

Читай также: “Сливал“ секреты боевикам: В Киеве задержан подполковник

По данным СНБО, веб-серверы государственных органов заражались вирусом. Он делает сайты элементом бот-сети для DDoS-атак на другие интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Поделись:
Теги: СНБО, хакеры, Россия, РФ, атака, сайт, интернет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    22.02.2021, 18:01
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
А почему у нас этого не делают? Можно поощрять пользователей интернета если у него будет стоять программа организущая DDoS-атаку на сайты оккупированной территории Донбасса. Думаю ничего противозаконого не будет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь