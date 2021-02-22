Страдают сайты государственных учреждений и стратегических предприятий.

Хакеры РФ атакуют украинскую Сеть: В СНБО сообщили о новом механизме depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Начиная с 18 февраля СНБО фиксирует массивные кибератаки на украинский сегмент интернета. Их совершают хакеры из РФ, которые используют для атак новый механизм. Подробности передает пресс-служба ведомства.

Читай также: Кулеба удивился санкциям ЕС по делу Навального

В сообщении указывается, что DDoS-атаки совершались на сайты СБУ, СНБО, а также другие сайты госучреждений и стратегических предприятий.

Специалисты из Национального координационного центра кибербезопасности выяснили, что источником атак на украинскую Сеть были IP-адреса, которые принадлежат российским Сетям.

Читай также: “Сливал“ секреты боевикам: В Киеве задержан подполковник

По данным СНБО, веб-серверы государственных органов заражались вирусом. Он делает сайты элементом бот-сети для DDoS-атак на другие интернет-ресурсы.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с секретарем СНБО Алексеем Даниловым.