Кулеба: "Наш сценарий – "плохой мир лучше, чем хорошая война"

Глава МИД рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс.

Украина по-прежнему придерживается первого сценария деоккупации Донбасса, который предусматривает мирное урегулирование конфликта. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала “Прямой“.

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“Сейчас наш сценарий можно условно назвать “плохой мир лучше, чем хорошая война“. И именно по нему двигаемся. На последнем заседании СНБО мы заслушали определенную информацию, и было принято решение вернуться, еще посмотреть, точнее посмотреть на те пять сценариев и четко проанализировать их на соответствие тому, что мы имеем де-факто сейчас“, - сказал Кулеба.

Министр заявил, что не может сообщить детали всех пяти сценариев решение донбасского конфликта, которые рассматриваются на заседаниях СНБО, ссылаясь на закрытость информации.

Напомним, в пятницу состоялось заседание СНБО, на котором среди прочего решили актуализировать пять сценариев деоккупации Донбасса.