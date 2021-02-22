В Славянске насильника 19 детей осудили на 15 лет

Он совершал преступления в 2008-2017 годах.

В Славянске суд признал местного 58-летнего жителя виновным в содержании притонов, изнасиловании и совращении малолетних и несовершеннолетних детей, в изготовлении детской порнографии, и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

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Установлено, что обвиняемый в 2008-2017 годах устроил в частном доме так называемую студию, где снимал видеоматериалы порнографического характера с участием детей, которые в дальнейшем размещал в Интернете. Он под угрозой расправы развращал и насиловал подростков.

Прокуратура доказала, что жертвами злоумышленника стали 19 несовершеннолетних.

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Суд признал вину обвиняемого полностью доказанной и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Он также должен выплатить в пользу потерпевших 250 тыс гривен компенсации морального вреда.

Ранее стало известно, что гибель в поселке Чайки Киевской области 10-летнего мальчика, который выпал с 15-го этажа жилого дома, могла произойти под влиянием соцсетей. Правоохранители такую версию не исключают.