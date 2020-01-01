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Кадыров отреагировал на фото с украинским министром

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Снимок был случайностью, сказал политик.
Кадыров отреагировал на фото с украинским министром
Кадыров отреагировал на фото с украинским министром
EPA/UPG

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на фото, на котором его засняли с украинским вице-премьер-министром по вопросам стратегических отраслей экономики Олегом Уруским. Кадыров не слышал о политике до вчерашнего дня, 21 февраля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Так, по словам Кадырова, он из СМИ узнал, что возле него находился украинский министр. Что касается шумихи вокруг скандального фото, то она “высосана из пальца“ и “выеденного яйца не стоит", добавил российский политик.

“Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил“, – написал глава Чечни.

Фото Уруского и Кадырова на выставке
Фото Уруского и Кадырова на выставке
Денис Шмыгаль / Facebook

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Стоит отметить, что в своем сообщении Кадыров также негативно высказывался об украинских политиках и самом Уруском. Он считает для себя неприемлемым жать руку “таким людям“, а также предлагает министру “распечатать снимок и повесить на самое почетное место“.

Ранее сообщалось, что Олег Уруский объяснил фото с Кадыровым.  

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Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, министр, Олег Уруский, Украина, фото
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