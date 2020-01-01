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В Украине создают военную полицию: Министр объяснил, зачем

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Потребность в специальной военной полиции особенно сильно ощущается в зоне конфликта.
Андрей Таран
Андрей Таран
mil.gov.ua

В Украине будет создана военная полиция с полномочиями на досудебное следствие. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на пресс-конференции в Киеве, пишет РБК-Украина.

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Глава оборонного ведомства отметил, что с помощью военной полиции можно будет быстрее расследовать многие случаи, происходящие в зоне проведения операции Объединенных сил.

“Военная служба правопорядка не имеет права проводить досудебное следствие. Именно поэтому в том году был разработан проект закона о военной полиции, в котором предусмотрена возможность предоставления права на проведение досудебного следствия“, - пояснил Таран.

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По словам министра, сейчас в случае гибели военнослужащего в зоне боевых действий приходится ожидать прибытия органов правопорядка, которые имеют полномочия на проведение расследования. Из-за этого теряется много времени.

Другой причиной создания специальной военной полиции Таран называет ускорение установления имен погибших солдат.

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“Я непосредственно столкнулся с пожаром в Луганской области, когда был случай гибели... В настоящее время ВСУ не имеют полномочия на проведение досудебного следствия. Мы нашли, там подорвался БМП, погиб военнослужащий ВСУ. И все, мы на этом остановились. И что там дальше? Никто не может даже двигаться“, - посетовал глава Минобороны.

Напомним, министр Таран объяснил, чем Минобороны отличается от Генштаба. В рамках реформирования ВСУ на пути к стандартам НАТО были пересмотрены роли ключевых органов военного управления.

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Теги: Минобороны, Таран, военная полиция, ООС, Донбасс
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