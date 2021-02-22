"Женщина из предсказания Ванги для Украины – Оксана Марченко. Это очевидно", - блогер

"Женщина из предсказания Ванги для Украины – Оксана Марченко. Это очевидно" - об этом в своем блоге на "Корреспонденте" заявил политический обозреватель Никита Варламов:

"Стало понятно, кто та женщина из предсказания Ванги для Украины – это Оксана Марченко.

В таинственном предсказании для Украины от Ванги говорится: "Ищите женщину...". Провидица предсказала, что женщина возглавит страну. Согласно предсказанию, это будет сильная и волевая женщина, которая способна изменить историю Украины. На своем пути ей придется столкнуться со страшными испытаниями, однако потом ее ждет великое будущее.

Много лет сторонники Юлии Тимошенко верили, что речь идет о ней, но Леди Ю проиграла все свои президентские выборы, и ее время безвозвратно ушло. Однако, на наших глазах в большую политику заходит еще одна сильная женщина. И, как говорят знающие люди, она сразу метит в президенты.

Вчера Оксана Марченко записала довольно резкое видеообращение, в котором объявила о начале политической карьеры. Жена Виктора Медведчука вступила в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и заявила, что будет защищать украинский народ от "зеленого" произвола и беззакония.

Смелости Марченко не занимать. Она не побоялась заявить, что в свое время лично трудоустроила президента Зеленского на канал «1+1», а тот в ответ обложил ее, еще вчера не помышлявшую ни о какой политике, санкциями. «С каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб», - согласитесь, не каждый политик решится на такой выпад в сторону президента. А Марченко решилась.

Как пишет телеграм-канал «Легитимный», Оксана Марченко имеет президентские амбиции и хочет стать первой женщиной президентом Украины. Скоро ее будут включать в рейтинг претендентов на президентское кресло.

Действительно, Марченко станет интересным кандидатом от оппозиции. Нулевой антирейтинг и хорошая узнаваемость, благотворительная деятельность и мирная повестка, которую она продвигает. Партия станет отличным подспорьем для Марченко. Прогнозирую, что Оксана Михайловна начнет нас удивлять уже после первых социологических замеров. Зеленский своей недальновидностью создал себе еще одного противника.