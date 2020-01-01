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Глава Киевской ОГА заболел коронавирусом

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Губернатор столичного региона вынуждено покинул рабочее место.
Василий Володин
Василий Володин
facebook.com/VasylVolodin

Глава Киевской областной госадминистрации Василий Володин заразился коронавирусом. Об этом губернатор сообщил на своей Facebook-странице.

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“На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме“, - написал глава Киевской ОГА.

Володин также сообщил, что его команда продолжает работать в обычном режиме, и призвал жителей Киевской области придерживаться карантинных ограничений и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Украине зафиксировали 3 206 новых случаев COVID. Продолжают болеть более 135 тысяч украинцев.

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Теги: коронавирус, губернатор, Киевская область, Володин
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