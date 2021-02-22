Министр обороны перепутал Минфин с МВФ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак подсказал Андрею Тарану, что речь идет не о МВФ, а о Минфине.

Министр обороны Андрей Таран перепутал министерство финансов с Международным валютным фондом, отвечая на вопрос журналистов о задержке выплат военнослужащим. Это произошло на пресс-конференции в понедельник, 22 февраля.

"Средства все (для военнослужащих – ред.) выплачиваются в том числе и на оздоровление. Но идет определенная задержка. О задержке – это вопрос не ко мне, его лучше направить в МВФ. Вопрос приближения бюджета, для того, чтобы платить все вовремя", – отметил Таран.

В это время главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак подсказал главе Минобороны, что все же речь идет не о МВФ, а о Минфине. В свою очередь Таран запутался и стал одновременно вспоминать оба учреждения.

"Для того, чтобы платить все вовремя… Это Министерство финансов должно согласовать с МВФ", – сказал Таран.

Хомчак снова указал ему на ошибку, добавив, что "МВФ – это немного другое". После паузы глава оборонного ведомства засмеялся и извинился.

"Хорошо, Министерство финансов, сорри", – признал свою ошибку Таран.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, почему МВФ отказал в транше Украине. Глава государства заверил, что имеет "план Б" и "план В" на случай дальнейшего отказа фонда.

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