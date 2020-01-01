На Волыни пьяный водитель насмерть сбил подростка

Еще одного подростка госпитализировали с травмами. Дети находились за пределами проезжей части, когда в них въехало авто.

В Волынской области пьяный водитель сбил двух пешеходов: один погиб, второй - госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в понедельник, 22 февраля.

Водитель наехал на пешеходов, находившихся за пределами проезжей части. 17-летний парень погиб на месте. Еще одну пострадавшую, 15-летнюю девушку, с телесными повреждениями доставили в отделение травматологии Ковельской районной больницы.

Водителя задержали, а также сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что ранее в Одессе авто полиции сбило женщину на тротуаре. Автомобиль полиции выехал на тротуар и сбил женщину. Прохожие поднимали и передвигали авто, чтобы освободить пострадавшую.

Также сообщалось, что в ДТП с грузовиками в Полтавской области погибли два человека. Столкнулись грузовики MAN и Renault. Водители транспортных средств погибли. Подробности происшествия устанавливает полиция.

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