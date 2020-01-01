Сто лучей, Кадыров и остров-пенис: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 22 февраля и прошедших выходных.
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Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фото с Кадыровым. В Одессе на улице парень упал в глубокую яму.
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В Киеве зажгли сто Лучей достоинства. Зеленский с супругой почтили память Небесной сотни.
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