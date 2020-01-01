Сто лучей, Кадыров и остров-пенис: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 22 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 22 февраля и прошедших выходных.

Под Сумами пограничники провели учебные стрельбы. На Ровенщине идут учения горных штурмовиков

ГСЧС показала готовый COVID-госпиталь на Прикарпатье. В метро Киева образовалась огромная очередь.

Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фото с Кадыровым. В Одессе на улице парень упал в глубокую яму.

Глава Миграционной службы женился на "уханьской" девушке.

В Киеве зажгли сто Лучей достоинства. Зеленский с супругой почтили память Небесной сотни.

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