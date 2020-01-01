У Зеленского обсудили превращение Украины в мировой хаб стартапов

В Офисе президент состоялось совещание по вопросам модернизации украинской экономики.

Украина обладает потенциалом, чтобы стать одним крупнейших мировых хабов для высокотехнологичных компаний и стартапов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания в Офисе президента, сообщает пресс-служба главы государства.

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Как отметили участники встречи, в основе будущего развития украинской экономики лежит внедрение европейских стандартов промышленного и продовольственного производства. Это в том числе “промышленный безвиз“ и обновление Соглашения об ассоциации с ЕС.

“Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства. Государство должно обеспечить поддержку молодых предпринимателей и свободу конкуренции как основы рыночной экономики Украины. Наши предприниматели – это локомотив современной успешной украинской экономики“, - подчеркнул Владимир Зеленский.

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В этом контексте участники встречи обсудили улучшение бизнес-климата в стране, в частности вопросы доступности финансовых ресурсов, формирование прозрачной и справедливой конкурентной среды и т.д.

Отдельное внимание уделялось созданию надлежащих условий для защиты интересов инвесторов, внедрения механизмов государственно-частного партнерства и концессии, что является эффективным инструментом развития экономики.

Главная цель для нас как государства – это богатый украинец. Успешная Украина – это понятная прозрачная экономика с комфортными условиями для бизнеса, стабильной банковской системой и современными информационными технологиями, - отметил Президент.

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По словам министра финансов Сергея Марченко, сейчас ведется работа по переходу к среднесрочному бюджетному планированию. Это должно помочь государству более успешно противодействовать финансово-экономическим вызовам. Также профильное министерство активно работает над поднятием Украины в глобальном рейтинге Doing Business.

Напомним, Зеленский встретился с секретарем СНБО. На встрече затронули несколько вопросов.