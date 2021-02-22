Скандал со стоматологом в Ровно: медика отпустили под личное обязательство

Стоматолога подозревают в совершении насильственных действий в отношении малолетних детей во время лечения.

Ровенский горсуд отпустил стоматолога, подозреваемую в совершении преступлений против детей, под личное обязательство. Об этом сообщает сайт суда в понедельник, 22 февраля.

"22 февраля 2021 Ровенским городским судом Ровенской области избрана мера пресечения в виде личного обязательства в отношении врача-стоматолога, которого подозревают в совершении преступлений в отношении малолетних детей", - сказано в сообщении.

Санкция статьи об умышленном легком телесном повреждении предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до года.

При этом санкция статьи о побоях предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до года.

Напомним, что в Ровно стоматолог во время лечения избивала детей. В сети появились видео, на котором врач избивает, душит и запугивает маленьких пациентов. Вскоре против стоматолога из Ровно открыли пять дел за избиение детей. С заявлениями в полицию обратились сразу несколько родителей, которые узнали своих детей на опубликованнных видео в избиениеями.

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