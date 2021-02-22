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Скандал со стоматологом в Ровно: медика отпустили под личное обязательство

Комментариев: 1
Стоматолога подозревают в совершении насильственных действий в отношении малолетних детей во время лечения.
Стоматолога из Ровно отпустили под личное обязательство
Стоматолога из Ровно отпустили под личное обязательство
скриншот

Ровенский горсуд отпустил стоматолога, подозреваемую в совершении преступлений против детей, под личное обязательство. Об этом сообщает сайт суда в понедельник, 22 февраля.

"22 февраля 2021 Ровенским городским судом Ровенской области избрана мера пресечения в виде личного обязательства в отношении врача-стоматолога, которого подозревают в совершении преступлений в отношении малолетних детей", - сказано в сообщении.

Санкция статьи об умышленном легком телесном повреждении предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до года.

При этом санкция статьи о побоях предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до года.

Напомним, что в Ровно стоматолог во время лечения избивала детей. В сети появились видео, на котором врач избивает, душит и запугивает маленьких пациентов. Вскоре против стоматолога из Ровно открыли пять дел за избиение детей. С заявлениями в полицию обратились сразу несколько родителей, которые узнали своих детей на опубликованнных видео в избиениеями.

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Теги: дети, скандал, стоматология, Ровно, стоматолог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
autsaider_gigimo    22.02.2021, 19:58
Оценка:  +1
autsaider_gigimo
Я бы ей не то что детей, животных не доверил бы.
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