В Крыму возобновили дело против Бекирова

Суд в Симферополе на "заочном заседании" объявил "обвинительное заключение" бывшему политзаключенному.

Так называемый "Центральный райсуд Симферополя" возобновил дело против экс-политзаключенного, крымского татарина Эдема Бекирова. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram в понедельник, 22 февраля.

Первое "заочное судебное заседание" состоялось 19 февраля 2021 года. Там рассматривали дело против Бекирова по сути и объявили "обвинительное заключение".

Денисова подчеркивает, что объявленное "обвинительное заключение" безосновательно.

"Считаю, что возобновление судебных заседаний в отношении Бекирова - продолжение политического преследования страной-оккупантом. Осуждаю незаконные действия российской власти и прошу международное сообщество продолжать давление на нее для прекращения политического преследования граждан Украины и освобождения всех, кто находится в незаконном заключении на территории РФ и в Крыму", - говорит омбудсмен.

Эдем Бекиров был задержан российскими пограничниками при переходе админграницы с Крымом в декабре 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов. По версии следствия, сумку с 12 кг тротила и 200 патронами весной 2018 года он передал на хранение знакомому таксисту, который заявил об этом в ФСБ. Бекиров был арестован и провел в СИЗО 9 месяцев, несмотря на ухудшающееся здоровье и требование Европейского суда по правам человека перевести его в гражданскую клинику.

27 августа 2019 года Бекиров был освобожден из-под стражи для участия в "большом обмене" заключенными между Россией и Украиной. 9 сентября он был доставлен вместе с другими украинскими заключенными в Киев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet