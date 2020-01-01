В Крыму традиционные сорта винограда под угрозой исчезновения

Виноград пострадал из-за того, что теплая зимняя погода на полуострове резко сменилась морозами в феврале.

В аннексированном Крыму из-за резкой смены погоды и вредителей под угрозой исчезновения традиционные сорта винограда. Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма в понедельник, 22 февраля.

"В оккупированном Крыму могут исчезнуть некоторые сорта винограда. Как утверждают крымские "специалисты", это может быть связано с тем, что текущий февраля выдался на полуострове морозным, однако перед похолоданием был достаточно теплый период", - сказано в сообщении.

Речь идет о ранних сортах винограда, использующихся для виноделия, - о Алиготе, Жемчужине Саба, Иршаи Оливера, Королеву виноградников, Ранний Магарач, Пино Нуар и другие.

Из-за теплых зим лоза этих сортов в последние годы выгоняет почки раньше обычного, а поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред. В связи с этим виноделы вынуждены отказываться от раннеспелых сортов и переходить на лозу более поздних сроков созревания.

При этом эти сорта оказываются под угрозой, так как легкий непродолжительный мороз уничтожает вредителей, а если зима теплая, то вредители выживают.

Напомним, что Украине прогнозируют частые засухи и суховеи. Засухи в Украине участятся на треть, а сезон градов сместится на весну и осень, говорят метеорологи.

Опубликованы фото исчезающих рек Крыма

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