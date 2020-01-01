Глава Киевской ОГА заболел коронавирусом

Василий Володин болеет в легкой форме. Он будет находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме.

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин заболел коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 22 февраля.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", – написал он.

Глава ОГА отметил, что с командой администрации продолжает работу в штатном режиме, только будет приобщаться ко всем процессам дистанционно.

Володин призвал жителей области соблюдать карантинные ограничения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скоплений людей, а также внимательно относиться к своему самочувствию.

Напомним, за минувшие 24 часа в Украине подтвердили более 3200 новых случаев коронавируса. При этом выздоровело только 1443 человека, а 53 пациента скончались.

Также сообщалось, что ГСЧС показала готовый COVID-госпиталь на Прикарпатье. Он рассчитан на 120 коек.

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